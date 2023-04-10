جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم اليوم أهم وأكثر المباريات متعة وإثارة وحماس، نتحدث على وجه الخصوص على البطولات السعودية والمصرية بالإضافة إلى مباريات دوري الأبطال والبطولات الأوروبية الكبرى.

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ويستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، والتي سنتابع فيها فقط مباراة الخليج ضد الشباب في ختام الجولة 23 من الدوري السعودي.

ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، حيث نستكمل معاً مباريات الجولة 28 من دوري يلو السعودي بمباراة القادسية ضد الساحل، ومباراة العربي ضد الفيصلي.

كما سنكون على موعد مع مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يحل الإنتر ضيفاً على بنفيكا، بينما سنكون على موعد مع نهائي مبكر يجمع مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في استاد الاتحاد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 "11-4-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الـ23

المباراة الموعد القناة الناقلة الخليج - الشباب 21:00 مصر، 22:00 السعودية شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة الـ28

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الساحل 20:30 مصر، 21:30 السعودية السعودية الرياضية العربي - الفيصلي 20:50 مصر، 21:50 السعودية السعودية الرياضية

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة بنفيكا - الإنتر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان للأندية الأبطال – تصفيات التأهل

المباراة الموعد القناة الناقلة تشرين - المريخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية قطر - الصفاقسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية شباب الخليل - النهضة 21:30 مصر، 22:30 السعودية الأهلي طرابلس - طلائع الجيش 22:00 مصر، 23:00 السعودية

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