جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الثلاثاء 10 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث تقام منتصف الأسبوع الجاري عدد من المباريات المؤجلة في المسابقة.

وتقام مساء الثلاثاء مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ليفربول ضيفًا على أستون فيلا، في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة 36 من منافسات "لا ليجا" بإقامة ثلاث مباريات.

أبرز مباريات الدوري الإسباني مساء الثلاثاء ستكون مواجهة فالنسيا أمام ريال بيتيس، وبرشلونة ضد سيلتا فيجو.

أما على المستوى العربي، تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة الزمالك أمام إنبي.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 "10-05-2022"

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - ريال بيتيس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 غرناطة - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - سيلتا فيجو 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - الجونة 18:30 مصر، 19:30 السعودية ONTime Sports الزمالك - إنبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports

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