مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

كما يتم نقل مباريات كأس ألمانيا وكأس إيطاليا عبر شاهد.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 "10-02-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تشيلسي - ليدز يونايتد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد بركات
توتنهام - نيوكاسل يونايتد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4حسن العيدروس
إيفرتون - بورنموث22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5-
وست هام - مانشستر يونايتد23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 7

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
هيروشيما - جوهور13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 4نوفل باشي
فيسيل كوبي - سيول13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده
تشنجدو رونجتشنج - بوريرام15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 4-
شانجهاي شنهوا - ماتشيدا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 5باسم الزير
تراكتور - السد19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري
الكأس 6سمير المعيرفي
الاتحاد - الغرافة19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 2علي سعيد الكعبي
الكأس 6خليل البلوشي

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نابولي - كومو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدمحمد أبو كبدة

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هيرتا برلين - فرايبورج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاهدعبدالعزيز السبر

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
استقلال طهران - الحسين16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي
الكأس 7هيكل الصغير
الزوراء - الوصل19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 3عبدالله الغامدي
الكأس 7يزن اللبابنة

دوري يلو السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الأنوار - جدة15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية
الوحدة - الفيصلي18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانية

