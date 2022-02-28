جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ويحمل يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في جعبته العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من مصر، حيث تتواصل يوم الثلاثاء 1 مارس 2022 مباريات الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي المواجهة التي ستجمع بين الأهلي وفاركو على استاد الإسكندرية.

وبالانتقال إلى أوروبا، وبداية من الدوري الإنجليزي، حيث تقام مباراة مؤجلة من الجولة 22، يحل فيها ليستر سيتي ضيفًا على بيرنلي.

كما تقام كذلك ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس إنجلترا، يأتي على رأسها مواجهة مانشستر سيتي ضد بيتربوره يونايتد.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام الثلاثاء مباراة نارية، تجمع بين ميلان وإنتر في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 "01-03-2022"

الدوري المصري - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - البنك الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - الإسماعيلي 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports فاركو - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإنجليزي- مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - ليستر سيتي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

كأس إنجلترا - الدور الخامس

المباراة الموعد القناة الناقلة بيتربوره يونايتد - مانشستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium كريستال بالاس - ستوك سيتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 ميدلزبره - توتنهام 21:55 مصر، 22:55 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس فرنسا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - فيرسايلس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

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