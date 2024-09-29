أي إف سي ويمبلدون

نيوكاسل يونايتد v أي إف سي ويمبلدون

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يخوض فيها الهلال مواجهة قوية أمام الشرطة، كما نتابع أكثر من لقاء قوي في دوري أبطال أوروبا، والتي أبرزها مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان.

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات عديده في أكثر من بطولة، مثل كأس الرابطة الإنجليزية، دوري أبطال آسيا 2 ودوري يلو السعودي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال آسيا وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 "01-10-2024"

دوري أبطال آسيا - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بوهانغ ستيلرز - شنغهاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 2

SSC Extra 1 HD محمد المبروكي

فهد عريشي كاواساكي فرونتالي - جوانجو 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC 1

SSC 1 HD أحمد عبده

عبد الله الشهري جوهور - شانغهاي شينهوا 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC نوفل باشي الهلال - الشرطة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC 1

SSC 1 HD

الكأس 10 حسن العيدروس

حماد العنزي

خالد الحدي الغرافة - العين 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC

SSC Extra 1 HD

الكأس 9 عامر الخوذيري

مصطفى الخامسي

خليل البلوشي كوست مارينرز - بوريرام يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 صباح الأربعاء الإمارات beIN AFC جواد بدة

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سالزبورج - بريست 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي شتوتجارت - سبارتا براج 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 جواد بدة آرسنال - باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي برشلونة - يانج بويز 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي سلوفان براتيسلافا - مانشستر يونايتد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 حفيظ دراجي باير ليفركوزن - ميلان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 علي محمد علي بوروسيا دورتموند - سيلتك 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 نوفل باشي الإنتر - ريد ستار بلغراد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 محمد بركات آيندهوفن - سبورتينج لشبونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 أحمد عبده

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سباهان أصفهان - دوشنبه 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 3

SSC Extra 3 HD

الكأس 12 أحمد فؤاد

عبد العزيز الزيد

حسن البلوشي الشارقة - الوحدات 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 2

SSC Extra 2 HD

الكأس 11 باسم الزير

فهد الدريبي

منتصر الأزهري

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوكاسل - ويمبلدون 21:45 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 محمد فوزي

دوري يلو السعودي - الجولة الخامسة