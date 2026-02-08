Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنبخة عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

وتستطيع أن تسجل وتشترك في تطبيق "stc tv" لأجل الدوري الإيطالي.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 "09-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - كريمونيسي20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tvأحمد الحامد
روما - كالياري22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvمحمد الشامسي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الوحدة - الأهلي16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري
ناساف - الشرطة16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORT 2عبدالله الغامدي
الدحيل - الشارقة19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 1حسن العيدروس
شباب أهلي دبي - الهلال19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فياريال - إسبانيول23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الباطن - العلا15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية
الجبلين - البكرية16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية
الجندل - الدرعية16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانية
أبها - الزلفي16:05 السعودية، 17:05 الإماراتثمانية
الجبيل - العروبة18:05 السعودية، 19:05 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0