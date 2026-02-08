جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنبخة عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

وتستطيع أن تسجل وتشترك في تطبيق "stc tv" لأجل الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 "09-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتالانتا - كريمونيسي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv أحمد الحامد روما - كالياري 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv محمد الشامسي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الوحدة - الأهلي 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري ناساف - الشرطة 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORT 2 عبدالله الغامدي الدحيل - الشارقة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 1 حسن العيدروس شباب أهلي دبي - الهلال 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فياريال - إسبانيول 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 21