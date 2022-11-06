جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
Real Madrid vs. CelticGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجادوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديقراءات طويلةرايو فاييكانو vs ريال مدريدرايو فاييكانوريال مدريدالجبلين vs الرياضالجبلينالرياضالساحل  vs القادسيةالساحل القادسية

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تختتم الإثنين 7 نوفمبر مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بمباراة واحدة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على رايو فاييكانو.

أما على الصعيد العربي، فتنطلق الإثنين مباريات الجولة 11 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها الرياض ضيفًا على الجبلين، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي الساحل نظيره القادسية.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 "07-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رايو فاييكانو - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - الرياض18:00 السعودية، 17:00 مصرKSA Sports
الساحل - القادسية19:35 السعودية، 18:35 مصرKSA Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم

اختيارات المحررين