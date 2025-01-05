تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 حيث نتابع لقاء هام في نهائي كأس السوبر الإيطالي، بين إنتر وميلان، وسنكون على موعد مع مباراة جديدة في كأس ملك إسبانيا بين مينيرا وريال مدريد.

كما تنتهي مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي بمباراة وولفرهامبتون مع نوتينجهام، وتنطلق مواجهات ربع نهائي كأس الملك السعودي، وفيها يلعب الرائد مع الجبلين والشباب أمام الفيحاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتستمر مباريات الجولة 15 من دوري يلو، وفيها يلعب الفيصلي مع نيوم، والنجمة أمام أبها، ويستضيف الجبيل نظيره أحد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 6 يناير 2025 "06-01-2025"

كأس السوبر الإيطالي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إنتر - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبد الله SSC HD فارس عوض فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وولفرهامبتون - نوتينجهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC 3 HD -

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرائد - الجبلين 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC Extra 1 HD خالد المديفر الشباب - الفيحاء 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC 5 HD حماد العنزي

دوري يلو - الجولة 15