تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 حيث نستمر في متابعة الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، والتي يلعب فيها تشيلسي مع إيبسويتش تاون، ومانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

،كما تستمر لقاءات الدوري المصري، حيث ينتظرنا لقاء من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي في الجولة السابعة، بالاضافة إلى لقاءات الدوري الإيطالي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 "30-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيبسويتش تاون - تشيلسي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 عامر الخوذيري أستون فيلا - برايتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي مانشستر يونايتد - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كومو - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده بولونيا - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام

الدوري المصري - الجولة 7