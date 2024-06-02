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Havertz Musiala Germany 2024Getty
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

مباريات دولية ودية - منتخباتالقنوات الناقلةألمانيا v أوكرانياألمانياأوكرانياإنجلترا v البوسنة والهرسكإنجلتراالبوسنة والهرسك

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات بعد انتهاء معظم المنافسات حول العالم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 حيث نتابع استعداد المنتخبات لانطلاق مباريات يورو 2024 وكوبا أمريكا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 "03-06-2024"

المباريات التالية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالقنوات الناقلة
إنجلترا - البوسنة والهرسك21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
ألمانيا - أوكرانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي

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