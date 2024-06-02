جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات بعد انتهاء معظم المنافسات حول العالم.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 حيث نتابع استعداد المنتخبات لانطلاق مباريات يورو 2024 وكوبا أمريكا.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.
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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024؟
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جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 "03-06-2024"
المباريات التالية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|القنوات الناقلة
|إنجلترا - البوسنة والهرسك
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|حسن العيدروس
|ألمانيا - أوكرانيا
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|علي محمد علي