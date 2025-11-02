تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في الدوريات الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026.

نتابع سوياً الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يواجه فيها الهلال نظيره الغرافة، بينما يلتقي الدحيل مع شباب الأهلي دبي، كما نتابع ختام الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وأيضاً ختام الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال آسيا للنخبة على تطبيق "TOD".

كما أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباريات دوري يلو السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

ولهواة متابعة الدوري الإيطالي يمكنك متابعتها عبر "StarzPlay".

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 "03-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ناساف - الوحدة16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 1باسم الزير
الكأس 5سمير المعيرفي
الدحيل - شباب الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 1عامر الخوذيري
الكأس 5خالد الحدي
تراكتور - الشرطة18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 2حفيظ دراجي
الكأس 6سمير اليعقوبي
الغرافة - الهلال21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 1حسن العيدروس
الكأس 5أحمد الطيب

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سندرلاند - إيفرتون23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 2علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة الحادية عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال أوفييدو - أوساسونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 3محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ساسولو - جنوى20:30 السعودية، 21:30 الإماراتSTARZPLAYعبدالله السعدي
STC TV
لاتسيو - كالياري22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYعيسى الحربين
STC TV

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الجبلين - العروبة15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية 3مشعل الشمري
الأنوار - أبها17:50 السعودية، 18:50 الإماراتثمانية 2هاني الشهري
العلا - الفيصلي18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانية 1هيثم طحطوح

