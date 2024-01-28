جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس آسيا 2023، والتي ندخل في مراحلها النهائية حيث نتابع دور الـ16 والتي يلتقي فيها المنتخب القطري مع فلسطين، وتلعب العراق مع الأردن.

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وفي كأس أمم أفريقيا نتابع أيضاً ثمن نهائي البطولة والتي يلتقي فيها منتخب كاب فيردي أمام موريتانيا، وسنكون على موعد مع قمة كبرى تجمع بين السنغال وكوت ديفوار..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 "29-01-2024"

كأس آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق العراق - الأردن 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عامر الخوذيري

رؤوف خليف قطر - فلسطين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC SPORT 1 HD عصام الشوالي

عيسى الحربين

كأس أمم أفريقيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق كاب فيردي - موريتانيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 علي محمد علي السنغال - كوت ديفوار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غرناطة - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 عادل خلو

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساليرنيتانا - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay عصام عبده

كأس موسم الرياض - بطولة ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الهلال - إنتر ميامي 20:00 مصر، 21:00 السعودية MBC 1

beIN Sports HD علي سعيد الكعبي

حسن العيدروس

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