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جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

مصعب صلاح
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تطل علينا سهرة كروية رائعة في المملكة العربية السعودية بعدة مباريات مثيرة في دوري روشن الذي يزداد متعة بعد متعة في كل جولة.

الهلال يواجه الاتفاق في مباراة تعد بالإثارة والجنون في ظل إبداعات الأخير في الموسم الجاري مع ستيفن جيرارد، أهمها كان بالفوز على النصر في الجولة الافتتاحية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا بجانب لقاء هام آخر بين الوحدة والاتحاد في نفس التوقيت، والمنافسة المستمرة منذ الموسم الماضي بين النمور والموج الأزرق

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في التقرير الآني نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 حيث انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، هذا بالإضافة إلى مباريات هامة في الدوري الإسباني والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 "28-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 4

المباراةالموعدمعلق المباراةالقنوات الناقلة
أبها - الفيحاء18:00 مصر والسعوديةسعد يحيىشاهد
SSC Sports HD 1
الوحدة - الاتحاد21:00 مصر والسعوديةمشاري القرنيشاهد
SSC Extra HD 1
الرائد - الرياض21:00 مصر والسعوديةخالد المديفرشاهد
SSC Sports HD 1
الهلال - الاتفاق21:00 مصر والسعوديةفهد العتيبيشاهد
SSC Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
خيتافي - ديبورتيفو ألافيس20:30 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 4
رايو فاييكانو - أتلتيكو مدريد22:30 مصر والسعوديةحفيظ الدراجيbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - أودينيزي19:30 مصر والسعودية-AD Sports 1 HD Premium
STARZ Play
كالياري - إنتر 21:45 مصر والسعوديةفارس عوضAD Sports 1 HD Premium

STARZ Play

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 88964كريم بنزيما
  • 9285خاليدو كوليبالي
  • 16584روبرتو فيرمينو
  • 7403نجولو كانتي
  • 18278مارسيلو بروزوفيتش
  • 37513صفقة أخرى
178027 الأصوات