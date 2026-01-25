جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب إيفرتون مع ليدز يونايتد، ويواجه جيرونا نظيره خيتافي في الدوري الإسباني، وسيلعب هيلاس فيرونا مع أودينيزي في الدوري الإيطالي.

كما تستمر مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراتي الاتحاد مع الأخدود والنصر مع التعاون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 "26-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيفرتون - ليدز يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جيرونا - خيتافي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هيلاس فيرونا - أودينيزي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv غازي العمري

دوري روشن السعودي - الجولة 18