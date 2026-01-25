تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب إيفرتون مع ليدز يونايتد، ويواجه جيرونا نظيره خيتافي في الدوري الإسباني، وسيلعب هيلاس فيرونا مع أودينيزي في الدوري الإيطالي.

كما تستمر مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها مباراتي الاتحاد مع الأخدود والنصر مع التعاون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 يناير 2026 "26-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إيفرتون - ليدز يونايتد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1محمد بركات

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
جيرونا - خيتافي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3عبد الله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 22

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هيلاس فيرونا - أودينيزي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvغازي العمري

دوري روشن السعودي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الحزم - ضمك18:20 السعودية، 19:20 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
الاتحاد - الأخدود20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةبلال علام
النصر - التعاون20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفارس عوض

طالع الجدول بالكامل من هنا

