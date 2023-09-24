جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 في كأس الملك والدوري المصري وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استكمال المسابقات السعودية والمصرية.

دور الـ32 مستمر في بطولة كأس الملك ومواجهات للهلال والنصر على أمل محافظة الزعيم على اللقب وعودة النصر لحصد البطولات.

كما تُقام مباراتان في الدوري المصري الأولى للزمالك والثانية لبيراميدز بعد تعادل الثنائي في الجولة الأولى بهدف حصد أول انتصار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 "25-09-2023"

كأس الملك - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة النجمة - الرائد 18:00 مصر والسعودية SSC Sports الجبلين - الهلال 18:00 مصر والسعودية SSC Sports أحد - النصر 21:00 مصر والسعودية SSC Sports ضمك - القيصومة 21:00 مصر والسعودية SSC Sports

الدوري المصري - الجولة الثانية