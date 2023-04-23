جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقين

ينتظر عشاق جماهير كرة القدم يومًا ساخنًا عربيًا وعالميًا والترقب حاضر في كل المواجهات.
البداية من مواجهة نصف نهائي كأس الملك بين النصر والوحدة، من أجل حجز مقعد لمواجهة الهلال في المباراة النهائية.
كما تقام مباراة تجمع بين روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي، تعد بالكثير من الندية والمتعة.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 "24-04-2023"
كأس الملك - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|النصر - الوحدة
|21:00 السعودية، 20:00 مصر
|شاهد VIP
|بلال علام
الدوري الإيطالي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|أتالانتا - روما
|20:45 مصر، 21:45 السعودية
|AD SPORTS Premium
|محمد أبو كبده
اضغط هنا لمتابعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميصي الهلال والاتحاد في تاريخ الكرة السعودية
- ابن جيرارد أظهر قيمته وأخرجنا من السجن .. ردود الفعل على مستوى صلاح ضد نوتنجهام
- فيديو: على طريقة جون سينا .. الهلال يسخر من كريستيانو رونالدو!
- لو لم تأت متأخرًا يا أنشيلوتي لربما فاز ريال مدريد بالثلاثية!
- كسر رقمًا عمره 65 عامًا .. احذر من خسارة رياض محرز يا جوارديولا!