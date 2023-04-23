جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقون ..

ينتظر عشاق جماهير كرة القدم يومًا ساخنًا عربيًا وعالميًا والترقب حاضر في كل المواجهات.

البداية من مواجهة نصف نهائي كأس الملك بين النصر والوحدة، من أجل حجز مقعد لمواجهة الهلال في المباراة النهائية.

كما تقام مباراة تجمع بين روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي، تعد بالكثير من الندية والمتعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 "24-04-2023"

كأس الملك - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النصر - الوحدة 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP بلال علام

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتالانتا - روما 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium محمد أبو كبده

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