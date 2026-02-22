Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي، عبر ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 "23-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الفتح - الأخدود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةراشد الدوسري
القادسية - الاتفاق22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح 
الشباب - الرياض22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
ضمك - الأهلي22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةمشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
إيفرتون - مانشستر يونايتدالسعودية 23:00، الإمارات 00:00beIN SPORTS 1عصام الشوالي
 

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 16

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد - التعاون22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4أحمد النفيسة 
النصر - الفتح22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3فهد إبراهيم

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ألافيس - جيرونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3باسم الزير

الدوري الإيطالي - الجولة 26

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيورنتينا - بيزا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv
بولونيا - أودينيزي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري المصري الممتاز - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سموحة - الأهلي22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON SPORT 1 مؤمن حسن
الجونة - المقاولون22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON SPORT 2 عصام عبده
كهرباء الإسماعيلية - طلائع الجيش22:30 السعودية، 23:30 الإماراتkora plusطارق حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0