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جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
12:00 ص غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Kalidou Koulibaly Senegal Virgil van Dijk Netherlands
تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثاني من مونديال قطر.

وتقام يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 ثلاث مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الأولى والثانية.

البداية ستكون من المجموعة الثانية، حيث يفتتح اليوم الثاني من مونديال قطر بمواجهة نارية تجمع بين قطر وإيران.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الأولى، حيث سيلعب منتخب هولندا، المرشح الأوفر حظًا للعبور من هذه المجموعة، أمام منتخب السنغال العنيد، المنقوص من خدمات نجمه ساديو ماني.

المباراة الثالثة، والتي تختتم مباريات اليوم الثاني في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثانية، وستجمع بين منتخب الولايات المتحدة ومنتخب ويلز.

وبعيدًا عن مونديال قطر، تقام يوم الإثنين 21 نوفمبر مباراة ودية دولية، يلعب فيها منتخب العراق أمام منتخب فنزويلا.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 "21-11"2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنجلترا - إيران15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Max
السنغال - هولندا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Max
الولايات المتحدة - ويلز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Max

مباريات ودية – منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العراق - فنزويلا13:00 مصر، 14:00 السعوديةالرابعة العراقية

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