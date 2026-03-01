Goal.com
Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TODK ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كذلك يمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 مارس 2026 "02-03-2026"

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال مدريد - خيتافي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 17

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - الفيحاء22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4محمد الخامسي
الهلال - الأخدود22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3فهد إبراهيم

الدوري الإيطالي - الجولة 27

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيزا - بولونيا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
أودونيزي - فيورنتينا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري المصري - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد -غزل المحلة21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1مؤمن حسن
فاركو - كهرباء الإسماعيلية21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 2زياد الدكروري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
العدالة - الفيصلي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةعبدالإله العمري
الجبلين - الزلفي21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
العربي - جدة21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةسلطان الحربي

الدوري الأمريكي - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أورلاندو سيتي. - إنتر ميامي03:00 السعودية، 04:00 الإمارات

 Apple TV

