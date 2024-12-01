تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطاليالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأسيوية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني.

كما يمكن متابعة بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة من داخل السعودية عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 "02-12-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برسبوليس - الشرطة17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN AFC 1باسم الزير
الرابعة 1عباس الزركاني
الكأس 10منتصر الأزهري
الأهلي - استقلال طهران19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC 2أحمد البلوشي
SSC Extra 1 HDمشاري القرني
أحمد النفيسة
الرابعة +1محمد قيس
الكأس 11سمير المعيرفي
الوصل - الريان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN AFC عبدالله الغامدي
الرابعة 2علاء الزهيري
الكأس 9أحمد الطيب
النصر - السد21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN AFC 1على سعيد الكعبي
SSC SPORTS 1 HDعبدالله الحربي
الكأس 9خليل البلوشي
أبو ظبي الرياضية آسيا 2حازم عبد السلام
الرابعة 2حسام الوائلي

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفيصلي - الجندل15:10 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية 2سلطان الحربي
النجمة - جدة15:10 السعودية، 14:10 مصرالسعودية الرياضية 3عبدالمجيد الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إشبيلية - أوساسونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
روما - أتالانتا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1

الدوري المصري - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بتروجيت - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةONTime Sports 1طارق الأدور
المصري - بيراميدز17:00 مصر، 18:00 السعوديةONTime Sports 2محمد رمضان
غزل المحلة - الزمالك20:00 مصر، 21:00 السعوديةONTime Sports 1مؤمن حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان