تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Hellas Verona FC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي علىشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026؟

مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي منقولة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وعبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

أما مباريات الدوري الإيطالي فمنقولة عبر stc tv.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

beIN SPORTS HDشاهد من هنا
TOD TVشاهد من هنا
ثمانيةشاهد من هنا
stc tvشاهد من هنا
Nord VPNاشترك الآن

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 "19-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون - بورنموث23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - إشبيلية23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 21

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريمونيسي - هيلاس فيرونا20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv-
لاتسيو - كومو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvمحمد الشامسي

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان
0