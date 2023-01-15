جدول مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حيث نشاهد فيها مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

كما سنكون على موعد مع نهاية مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني، والجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي..

وتقام ثلاث مباريات الجولة الـ 17 من دوري يلو السعودي، وفيها يلعب الرياض مع القيصومة، والخلود مع العروبة، والجبلين مع العين.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 يناير 2023 "16-1-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة الـ 17

المباراة الموعد القناة الناقلة الرياض - القيصومة 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية الخلود - العروبة 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - العين 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية

الدوري الإيطالي – الجولة الـ 18

المباراة الموعد القناة الناقلة إمبولي - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1

كأس الخليج العربي – نصف النهائي