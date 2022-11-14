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دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
12:00 ص غرينتش+2 14‏/11‏/2022
AL AHLI - Al Qaisumah 24082022 Saudi First Division
تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توقفت العديد من الدوريات الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات في البطولات العربية.

وعلى الصعيد العربي، فتتواصل الإثنين مباريات الجولة 12 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة أربع مباريات.

المباراة الأولى يحل فيها القيصومة ضيفًا على القادسية، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي هجر نظيره الخلود.

وفي المباراة الثالثة يلعب العربي أمام الشعلة، وتختتم مباريات الإثنين في دوري يلو بمواجهة تجمع بين نجران والعروبة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 "14-11-2022"

دوري يلو - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - القيصومة17:25 السعودية، 16:25 مصرKSA Sports
هجر - الخلود17:30 السعودية، 16:30 مصرKSA Sports
العربي - الشعلة17:50 السعودية، 16:50 مصرKSA Sports
نجران - العروبة19:40 السعودية، 18:40 مصرKSA Sports

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