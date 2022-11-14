جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توقفت العديد من الدوريات الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات في البطولات العربية.

وعلى الصعيد العربي، فتتواصل الإثنين مباريات الجولة 12 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة أربع مباريات.

المباراة الأولى يحل فيها القيصومة ضيفًا على القادسية، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي هجر نظيره الخلود.

وفي المباراة الثالثة يلعب العربي أمام الشعلة، وتختتم مباريات الإثنين في دوري يلو بمواجهة تجمع بين نجران والعروبة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 "14-11-2022"

دوري يلو - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - القيصومة 17:25 السعودية، 16:25 مصر KSA Sports هجر - الخلود 17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA Sports العربي - الشعلة 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports نجران - العروبة 19:40 السعودية، 18:40 مصر KSA Sports

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