جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الأربعاء مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية المختلفة.

البداية ستكون من إنجلترا، حيث تقام الأربعاء 9 نوفمبر مجموعة من المباريات ضمن الدور الثالث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث نشهد ثماني مباريات مساء الأربعاء، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي

وبالانتقال إلى الدوري الإسباني، تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهتي إشبيلية أمام ريال سوسييداد، وريال مايوركا وأتلتيكو مدريد.

أما في إيطاليا، فتتواصل مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة خمس مباريات، أبرزها مباراتي ساسوولو ضد روما، وإنتر أمام بولونيا.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تتواصل أيضًا مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بإقامة خمس مباريات، أهمها مواجهة كولن ضد باير ليفركوزن.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 "09-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - خيتافي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 3 English إشبيلية - ريال سوسييداد 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD إسبانيول - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - روما 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 2 إنتر - بولوينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 فيورنتينا - ساليرنيتانا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Starz Play App تورينو - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - باير ليفركوزن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 HD لايبزيج - فرايبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect أونيون برلين - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 3 HD آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 4 HD شالكه - ماينتس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports Connect

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين - الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - ديربي كاونتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium نوتنجهام فورست - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

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