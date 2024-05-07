جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المسابقات القارية الكبرى الأوروبية وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء ٨ مايو 2024 حيث نتابع مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نتابع مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 "08-05-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - بايرن ميونخ 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الترجي - الجندل 18:55 السعودية ومصر السعودية الرياضية 2 عبدالله المغربي العروبة - العربي 19:40 السعودية ومصر السعودية الرياضية 1 عائد العصيمي القيصومة - الباطن 20:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية 3 فهد العنزي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي