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Vinicius Neuer Bayern Real MadridGetty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةEuropa Conference League

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المسابقات القارية الكبرى الأوروبية وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء ٨ مايو 2024 حيث نتابع مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نتابع مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 "08-05-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - بايرن ميونخ22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي
beIN Sports HD 2حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الترجي - الجندل18:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 2عبدالله المغربي
العروبة - العربي19:40 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 1عائد العصيمي
القيصومة - الباطن 20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية 3فهد العنزي

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كلوب بروج - فيورنتينا19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات

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