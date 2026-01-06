تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FC BarcelonaGetty
شاهد الدوري الإيطالي عبرالسوبر الإسباني حصريًا ومجانًا على تطبيق ثمانية
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، والجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة هامة للغاية في مسار موسم برشلونة حين يلاقي أتلتيك بيلباو على ملعب الإنماء لحساب السوبر الإسباني.

بالاضافة إلى استئناف مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 "07-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بورنموث - توتنهام 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 8عصام الشوالي
برينتفورد - سندرلاند 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 7باسم الزير
كريستال بالاس - أستون فيلا 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5نوفل باشي
إيفرتون - وولفرهامبتون 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4أحمد عبده
فولهام - تشيلسي 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3علي محمد علي
مانشستر سيتي - برايتون 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي
بيرنلي - مانشستر يونايتد 23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 2علي سعيد الكعبي
نيوكاسل - ليدز يونايتد23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 6جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
بولونيا - أتالانتا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv-
نابولي - هيلاس فيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tvمحمد الشامسي
لاتسيو - فيورنتينا 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفيصل الهندي
بارما - إنتر 22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvأحمد الحامد
تورينو - أودينيزي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv-

السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
برشلونة - أتلتيك بيلباو22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفارس عوض

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 15

المباراةالموعد القنوات الناقلة
الرائد - العلا15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية 
الزلفي - جدة15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية 
الجندل - الطائي15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية 

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة الأولى 

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
كوريا الجنوبية - إيران14:30 السعودية، 15:30 السعوديةbeIN SPORTS 5باسم الزير
اليابان - سوريا14:30 السعودية، 15:30 السعوديةbeIN SPORTS 6محمد نضال
أوزبكستان - لبنان17:00 السعودية، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS 6محمد المبروكي
قطر - الإمارات19:30 السعودية، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 6أحمد البلوشي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0