جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 حيث نعود لمتابعة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل لايبزيج على ريال مدريد، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق كوبنهاجن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 "06-03-2024"

دوري أبطال آسيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوس 14:00 الإمارات، 13:00 السعودية beIN Sports AFC

Alkass 9 محمد المبروكي

مصطفى العلوان

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مانشستر سيتي - كوبنهاجن 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي ريال مدريد - لايبزيج 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

كأس الاتحاد الآسيوي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة عبديش آتا - تايتشونج فيوتورو 15:00 السعودية، 14:00 مصر TOD

الدوري المصري - الأسبوع الـ15

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بيراميدز - فاركو 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 محمد الكواليني

الدوري المغربي - الأسبوع الـ20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نهضة بركان - الجيش الملكي 20:00 السعودية، 18:00 المغرب المغربية الرياضية هشام فرج

الدوري التونسي - مجموعة التتويج - الجولة 1

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الصفاقسي - الإفريقي 17:00 السعودية، 19:00 تونس الكاس 4 هيكل الصغير الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي 17:00 السعودية، 19:00 تونس الكاس مصطفى بن جنات

دوري نجوم قطر - الأسبوع الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق قطر - العربي 18:00 قطر والسعودية الكاس 1 سمير اليعقوبي الغرافة - السد 20:00 قطر والسعودية الكاس 1 خالد الحدي الريان - الوكرة 20:00 قطر والسعودية الكاس 2 سمير المعيرفي

الدوري الأوروبي - ذهاب ثمن النهائي