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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال آسيادوري الأبطالكأس الاتحاد الأوروبي 1الدوري المصري الممتازالمغرب 1تونس 1قطر 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الاربعاء 6 مارس 2024 حيث نعود لمتابعة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل لايبزيج على ريال مدريد، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق كوبنهاجن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 "06-03-2024"

دوري أبطال آسيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
شاندونج تايشان - يوكوهاما إف مارينوس14:00 الإمارات، 13:00 السعوديةbeIN Sports AFC
Alkass 9		محمد المبروكي
مصطفى العلوان

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر سيتي - كوبنهاجن23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 2أحمد البلوشي
ريال مدريد - لايبزيج23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

كأس الاتحاد الآسيوي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
عبديش آتا - تايتشونج فيوتورو15:00 السعودية، 14:00 مصرTOD

الدوري المصري - الأسبوع الـ15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيراميدز - فاركو20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1محمد الكواليني

الدوري المغربي - الأسبوع الـ20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نهضة بركان - الجيش الملكي20:00 السعودية، 18:00 المغربالمغربية الرياضيةهشام فرج

الدوري التونسي - مجموعة التتويج - الجولة 1

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الصفاقسي - الإفريقي17:00 السعودية، 19:00 تونسالكاس 4هيكل الصغير
الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي17:00 السعودية، 19:00 تونسالكاسمصطفى بن جنات

دوري نجوم قطر - الأسبوع الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
قطر - العربي18:00 قطر والسعوديةالكاس 1سمير اليعقوبي
الغرافة - السد20:00 قطر والسعوديةالكاس 1خالد الحدي
الريان - الوكرة20:00 قطر والسعوديةالكاس 2سمير المعيرفي

الدوري الأوروبي - ذهاب ثمن النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سبورتنج لشبونة - أتالانتا20:45 السعودية، 19:45 مصرbeIN Sports HD 4أحمد فؤاد

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