جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه عددًا محدودًا من المباريات، نظرًا لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
البداية ستكون من مباريات الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حيث تقام مباراتي نصف النهائي يوم الأربعء 5 يوليو 2023.
أما على المستوى العربي، فيخوض الأهلي مباراة مرتقبة أمام غريمه الإسماعيلي، في مباراة مؤجلة ضمن منافسات موسم 2022-2023 من الدوري المصري الممتاز.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 "05-07-2023"
بطولة أوروبا تحت 21 عامًا - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إسبانيا - أوكرانيا
|22:00 مصر والسعودية
|bein Sports Premium 1
الدوري المصري - مباراة مؤجلة
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأهلي - الإسماعيلي
|20:30 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1