أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 وهي دوري أبطال أوروبا.

كما تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتبدأ جولة جديدة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 على تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 "05-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فيسيل كوبي - أولسان هيونداي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 5محمد بركات
 
جوهور دار التعظيم - شانجهاي شينخوا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 5نوفل باشي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كاراباج - تشيلسي 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 3عصام الشوالي
بافوس - فياريال 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 6محمد بركات
إنتر - كيرات 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 4علي محمد علي
مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 3حفيظ دراجي
كلوب بروج - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 1خليل البلوشي
بنفيكا - باير ليفركوزن 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 9عامر الخوذيري
أولمبيك مارسيليا - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 8حسن العيدروس
أياكس أمستردام - جالطة سراي 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 7باسم الزير
نيوكاسل - أتلتيك بيلباو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 6جواد بدة

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إيسترن - راتشابوري15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 3أحمد عبده
 
نام دين - جامبا أوساكا15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 4محمد فوزي
الوصل - المحرق16:45 السعودية والبحرين، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 2حسن العيدروس
الكاسبكر علوان
أركاداج - الأهلي16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS HD 1باسم الزير
الكاسسمير اليعقوبي
الخالدية - أنديجان18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 5أحمد فؤاد
الكاسقاسم الشمري
الزوراء - دوشنبه18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS HD 4أحمد عبده
الكاسأحمد ناظم
الوحدات - استقلال طهران21:15 السعودية والأردن، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 5أحمد البلوشي
الكاسيزن اللبابنة
النصر - جوا21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS HD 2عبدالله الغامدي
الكاسسمير المعيرفي

دوري أبطال الخليج - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
النهضة - تضامن حضرموت17:00 السعودية واليمن، 18:00 الإمارات وعمانالكأسجابر المري
 
دبي الرياضيةأحمد الشحي
العراقية الرياضيةحسين سمير
عمان الرياضيةمحمد الريامي
الريان - الشباب20:00 السعودية وقطر، 21:00 الإماراتالكأسخالد الحدي
دبي الرياضيةراشد عبد الرحمن
 
العراقية الرياضيةعباس هادي
عمان الرياضيةسالم السالمي

طالع الجدول بالكامل من هنا

