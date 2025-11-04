جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث تستمر المواجهات القوية في المسابقة الأوروبية الكبرى موسم 2025-2026 وهي دوري أبطال أوروبا.

كما تستمر مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتبدأ جولة جديدة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 على تطبيق "TOD".

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 "05-11-2025"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فيسيل كوبي - أولسان هيونداي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 5 محمد بركات جوهور دار التعظيم - شانجهاي شينخوا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 5 نوفل باشي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كاراباج - تشيلسي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 3 عصام الشوالي بافوس - فياريال 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS HD 6 محمد بركات إنتر - كيرات 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 4 علي محمد علي مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 3 حفيظ دراجي كلوب بروج - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 1 خليل البلوشي بنفيكا - باير ليفركوزن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 9 عامر الخوذيري أولمبيك مارسيليا - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 حسن العيدروس أياكس أمستردام - جالطة سراي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 باسم الزير نيوكاسل - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS HD 6 جواد بدة

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيسترن - راتشابوري 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 3 أحمد عبده نام دين - جامبا أوساكا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS HD 4 محمد فوزي الوصل - المحرق 16:45 السعودية والبحرين، 17:45 الإمارات beIN SPORTS HD 2 حسن العيدروس الكاس بكر علوان أركاداج - الأهلي 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS HD 1 باسم الزير الكاس سمير اليعقوبي الخالدية - أنديجان 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 5 أحمد فؤاد الكاس قاسم الشمري الزوراء - دوشنبه 18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 4 أحمد عبده الكاس أحمد ناظم الوحدات - استقلال طهران 21:15 السعودية والأردن، 22:15 الإمارات beIN SPORTS HD 5 أحمد البلوشي الكاس يزن اللبابنة النصر - جوا 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORTS HD 2 عبدالله الغامدي الكاس سمير المعيرفي

دوري أبطال الخليج - الجولة الثالثة