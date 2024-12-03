تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأسيوية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والكؤوس المختلفة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني والإنجليزي.

كما يمكن متابعة بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة من داخل السعودية عبر تطبيق شاهد، بجانب مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 "04-12-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الطائي - الباطن 14:20 السعودية، 15:20 مصر السعودية الرياضية 1 مشعل الشمري أبها - الصفا 14:20 السعودية، 15:20 مصر السعودية الرياضية 3 هيثم طحطوح البكرية - نيوم 17:50 السعودية، 16:50 مصر السعودية الرياضية 1 سلطان الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 حفيظ الدراجي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيفرتون - وولفرهامبتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 6 جواد بدة مانشستر سيتي - نوتينجهام فورست 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 4 علي سعيد الكعبي نيوكاسل - ليفربول 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي ساوثامبتون - تشيلسي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5 محمد بركات آرسنال - مانشستر يونايتد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي أستون فيلا - برينتفورد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 7 محمد المبروكي

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كاواساكي فرونتالي - شاندونج تايشان 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN AFC نوفل باشي SSC SPORTS 1 HD عائد العصيمي شانجهاي - أولسان هيونداي 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN AFC 1 محمد فوزي SSC Extra 1 HD محمد الخامسي الرابعة 2 يوسف جميل

كأس ملك إسبانيا - الدور الثاني