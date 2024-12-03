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مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازدوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلةكأس ملك إسبانياكأس إيطالياكأس ألمانيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأسيوية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والكؤوس المختلفة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني والإنجليزي.

كما يمكن متابعة بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة من داخل السعودية عبر تطبيق شاهد، بجانب مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 "04-12-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الطائي - الباطن14:20 السعودية، 15:20 مصرالسعودية الرياضية 1مشعل الشمري
أبها - الصفا14:20 السعودية، 15:20 مصرالسعودية الرياضية 3هيثم طحطوح
البكرية - نيوم17:50 السعودية، 16:50 مصرالسعودية الرياضية 1سلطان الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيك بيلباو - ريال مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3حفيظ الدراجي

الدوري الإنجليزي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيفرتون - وولفرهامبتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 6جواد بدة
مانشستر سيتي - نوتينجهام فورست22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 4علي سعيد الكعبي
نيوكاسل - ليفربول21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 2علي محمد علي
ساوثامبتون - تشيلسي21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 5محمد بركات
آرسنال - مانشستر يونايتد22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
أستون فيلا - برينتفورد22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 7محمد المبروكي

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كاواساكي فرونتالي - شاندونج تايشان13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN AFCنوفل باشي
SSC SPORTS 1 HDعائد العصيمي
شانجهاي - أولسان هيونداي15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN AFC 1محمد فوزي
SSC Extra 1 HDمحمد الخامسي
الرابعة 2يوسف جميل

كأس ملك إسبانيا - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سانت أندرو - ريال بيتيس20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC SPORTS 2 HDعبدالله الشهري
دي سالامنكا - رايو فاليكانو20:00 مصر، 21:00 السعوديةSSC Extra 2 HDعبدالإله العمري
إستوبونا - ليجانيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC Extra 3 HDأحمد النفيسة
ايخيا - فالنسيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC Extra 1 HDعبدالعزيز الزيد
بونتيفيدرا - فياريال22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORTS 1 HDخالد المديفر
لوجرونيس - جيرونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةSSC SPORTS 3 HDعبدالعزيز السبر

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