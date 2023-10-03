جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوريات العربية وبعض المنافسات القارية حول العالم..
ونستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والعديد من المباريات الهامة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 "04-10-2023"
دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 (دور المجموعات)
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتلتيكو مدريد - فينورد
|19:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|رويال أنتويرب - شاختار
|19:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 8
|سلتيك - لاتسيو
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 5
|سيرفينا زفيزدا - يونج بويز
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 6
|لايبزيج - مانشستر سيتي
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4
|بورتو - برشلونة
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 2
|بوروسيا دورتموند - ميلان
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
|نيوكاسل - باريس سان جيرمان
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
دوري أبطال آسيا - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بوهانج ستيلرز - ووهان ثري تاونس
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
|أوراوا ريد دياموندز - هانوي إف سي
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
|فنتفوريت كوفو - بوريرام يونايتد
|13:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
|تشجيانج بروفيشنال إف سي - ملبورن سيتي
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
|بانكوك يونايتد - جيونبوك هيونداي موتورز
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
|كيتشي - ليون سيتي سايلورز
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports
كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سنترال كوست مارينرز - ستاليون لاجونا
|11:00 مصر والسعودية
|beIN Sports AFC 1 HD
|بالي يونايتد - ترينجانو
|15:00 مصر والسعودية
|beIN Sports AFC 1 HD
الدوري المغربي - الجولة 5
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الوداد - نهضة الزمامرة
|20:15 مصر والسعودية
|Arryadia SD/HD
|الجيش الملكي - نهضة بركان
|22:30 مصر والسعودية
|Arryadia SD/HD
دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الصفا - العدالة
|18:00 مصر والسعودية
|KSA Sports HD
|هجر - الترجي
|18:00 مصر والسعودية
|KSA Sports HD
|جدة - الباطن
|20:00 مصر والسعودية
|KSA Sports HD