جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Lois Openda Leipzig Erling Haaland Man City(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوريات العربية وبعض المنافسات القارية حول العالم..

ونستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والعديد من المباريات الهامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 "04-10-2023"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 (دور المجموعات)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - فينورد19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
رويال أنتويرب - شاختار19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8
سلتيك - لاتسيو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5
سيرفينا زفيزدا - يونج بويز22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
لايبزيج - مانشستر سيتي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
بورتو - برشلونة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند - ميلان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
نيوكاسل - باريس سان جيرمان22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوهانج ستيلرز - ووهان ثري تاونس13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
أوراوا ريد دياموندز - هانوي إف سي13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
فنتفوريت كوفو - بوريرام يونايتد13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
تشجيانج بروفيشنال إف سي - ملبورن سيتي15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
بانكوك يونايتد - جيونبوك هيونداي موتورز15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
كيتشي - ليون سيتي سايلورز15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سنترال كوست مارينرز - ستاليون لاجونا11:00 مصر والسعوديةbeIN Sports AFC 1 HD
بالي يونايتد - ترينجانو15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports AFC 1 HD

الدوري المغربي - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد - نهضة الزمامرة20:15 مصر والسعوديةArryadia SD/HD
الجيش الملكي - نهضة بركان22:30 مصر والسعوديةArryadia SD/HD

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفا - العدالة18:00 مصر والسعوديةKSA Sports HD
هجر - الترجي18:00 مصر والسعوديةKSA Sports HD
جدة - الباطن20:00 مصر والسعوديةKSA Sports HD

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