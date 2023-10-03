جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوريات العربية وبعض المنافسات القارية حول العالم..

ونستعرض معكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والعديد من المباريات الهامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 "04-10-2023"

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - فينورد 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 رويال أنتويرب - شاختار 19:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 8 سلتيك - لاتسيو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 سيرفينا زفيزدا - يونج بويز 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 لايبزيج - مانشستر سيتي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 بورتو - برشلونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 بوروسيا دورتموند - ميلان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 نيوكاسل - باريس سان جيرمان 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة بوهانج ستيلرز - ووهان ثري تاونس 13:00 مصر والسعودية beIN Sports أوراوا ريد دياموندز - هانوي إف سي 13:00 مصر والسعودية beIN Sports فنتفوريت كوفو - بوريرام يونايتد 13:00 مصر والسعودية beIN Sports تشجيانج بروفيشنال إف سي - ملبورن سيتي 15:00 مصر والسعودية beIN Sports بانكوك يونايتد - جيونبوك هيونداي موتورز 15:00 مصر والسعودية beIN Sports كيتشي - ليون سيتي سايلورز 15:00 مصر والسعودية beIN Sports

كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة سنترال كوست مارينرز - ستاليون لاجونا 11:00 مصر والسعودية beIN Sports AFC 1 HD بالي يونايتد - ترينجانو 15:00 مصر والسعودية beIN Sports AFC 1 HD

الدوري المغربي - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - نهضة الزمامرة 20:15 مصر والسعودية Arryadia SD/HD الجيش الملكي - نهضة بركان 22:30 مصر والسعودية Arryadia SD/HD

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفا - العدالة 18:00 مصر والسعودية KSA Sports HD هجر - الترجي 18:00 مصر والسعودية KSA Sports HD جدة - الباطن 20:00 مصر والسعودية KSA Sports HD

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