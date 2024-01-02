جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في مطلع العام الجديد.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 حيث نتابع مباريات في الدوري الإسباني وكأس السوبر الفرنسي وكأس إيطاليا وأيضًا مباريات في دوري يلو.وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 "03-01-2024"
الدوري المغربي - الجولة 14
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|الوداد - الرجاء
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|المغربية الرياضية
|محمد العدالي
الموضوع يُستكمل بالأسفل
الدوري الإسباني - الجولة 19
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|غرناطة - قادش
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|عادل خلو
|سيلتا فيجو - ريال بيتيس
|20:15 مصر، 21:15 السعودية
|beIN Sports HD 3
|باسم الزير
|ريال مدريد - ريال مايوركا
|20:15 مصر، 21:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|محمد بركات
|جيرونا - أتلتيكو مدريد
|22:30 مصر، 23:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|عصام الشوالي
دوري يلو السعودي - الجولة 16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الجندل - البكيرية
|14:35 مصر، 15:35 السعودية
|السعودية الرياضية
|الجبلين - العروبة
|14:50 مصر، 15:50 السعودية
|السعودية الرياضية
|القادسية - هجر
|16:40 مصر، 17:40 السعودية
|السعودية الرياضية
كأس إيطاليا - دور الـ16
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أتالانتا - ساسوولو
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
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|روما - كريمونيزي
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
كأس السوبر الفرنسي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|المعلق
|باريس سان جيرمان - تولوز
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD 1
|حسن العيدروس