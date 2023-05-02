جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 يشهد العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 25 من موسم 2022-23، حيث نشهد عددًا من المباريات مثل مواجهة التعاون والاتحاد، والشباب والفتح.
أما في إنجلترا، فتقام الأربعاء مباراتان مؤجلتان، الأولى تجمع بين ليفربول وفولهام، والثانية يستضيف فيها مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد.
ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تنطلق الأربعاء مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي بإقامة 8 مباريات دفعة واحدة، يأتي على رأسها مواجهتي لاتسيو وساسوولو، ويوفنتوس أمام ليتشي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 "03-05-2023"