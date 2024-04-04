جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وتبدأ مباريات جولة جديدة من الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي ويقام أول جزء من مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب دور الإياب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الألماني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل "05-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الوحدة - الأهلي 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD عبدالله الحربي الاتحاد - التعاون 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD عيسى الحربين ضمك - النصر 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD فارس عوض الخليج - الهلال 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD مشاري القرني

دوري ابطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق صن داونز - يانج أفريكانز 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS 3 نوفل باشي الأهلي - سيمبا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 6 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - ساسوولو 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق اينتراخت فرانكفورت - فيرد بريمن 21:30 السعودية، 20:30 مصر beIN SPORTS 5 مضر اليوسف

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ليل - مارسيليا 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN SPORTS 4 جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق بيراميدز - طلائع الجيش 23:00 السعودية، 22:00 مصر OnTime Sports 1 أيمن الكاشف

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID