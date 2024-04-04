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مباريات اليوم 5 أبريل 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةكأس ألمانياكأس إيطالياالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 5 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي، وتبدأ مباريات جولة جديدة من الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي ويقام أول جزء من مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لحساب دور الإياب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الألماني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 5 أبريل "05-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوحدة - الأهلي22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 2 HDعبدالله الحربي
الاتحاد - التعاون

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 5 HD

عيسى الحربين
ضمك - النصر

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 1 HDفارس عوض
الخليج - الهلال

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD

مشاري القرني

دوري ابطال إفريقيا - إياب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
صن داونز - يانج أفريكانز20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN SPORTS 3نوفل باشي
الأهلي - سيمبا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 6عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساليرنيتانا - ساسوولو21:45 السعودية، 20:45 مصر

AD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
اينتراخت فرانكفورت - فيرد بريمن21:30 السعودية، 20:30 مصر

beIN SPORTS 5

مضر اليوسف

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ليل - مارسيليا22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS 4

جواد بدة

الدوري المصري - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
بيراميدز - طلائع الجيش23:00 السعودية، 22:00 مصر

OnTime Sports 1

أيمن الكاشف

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