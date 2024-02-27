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مباريات اليوم على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

كأس الاتحاد الانجليزيكأس فرنسا 1Liverpool v SouthamptonLiverpoolSouthamptonNottingham Forest v Manchester Unitedالدوري الإيطالي الدرجة الأولىNottingham ForestManchester UnitedChelsea v Leeds UnitedChelseaLeeds Unitedإنتر ميلان v Atalantaإنتر ميلانAtalantaSassuolo v نابوليSassuoloنابولي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 حيث نتابع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس فرنسا، كما نكون على موعد مع الجولة 23 من دوري يلو السعودي، وكذلك مباريات ضمن الدوري الإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 "28-02-2024"

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - ليدز يونايتد22:30 السعودية، 21:30 مصرbeIN Sports HD 2حسن العيدروس
وولفرهامبتون - برايتون22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 5باسم الزير
نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد22:45 السعودية، 21:45 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
ليفربول - ساوثهامبتون23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - نابولي20:00 السعودية، 19:00 مصرStarzPlay
الإنتر - أتالانتا22:45 السعودية، 21:45 مصرStarzPlay

كأس فرنسا - دور الـ8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روان - فالنسيان21:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN Sports HD 4جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
النجمة - الجندل16:00 السعودية، 15:00 مصرالسعودية الرياضية
أحد - الباطن16:15 السعودية، 15:15 مصرالسعودية الرياضية
هجر - العروبة18:20 السعودية، 17:20 مصرالسعودية الرياضية

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