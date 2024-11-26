تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 حيث تستمر ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى كأس إسبانيا، دوري يلو السعودي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا ودوري أبطال آوروبا، ودوري المؤتمر وكأس الكونفيدرالية.

وإذا كنت ترغب في متابعة قنوات SSC، فيمكنك مشاهدة البث المباشر عن طريق شاهد VIP، وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا وكأس ملك إسبانيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 "27-11-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوكوهاما إف مارينوس - بوهانج ستيلرز 12:00 السعودية، 13:00 الإمارات beIN AFC 1 عامر الخوذيري جوانجو - شانجهاي 12:00 السعودية، 13:00 الإمارات beIN AFC حسن العيدروس

دوري أبطال أوروبا - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النجم الأحمر - شتوتجارت 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري شتورم جراتس - جيرونا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 4 عامر الخوذيري دينامو زغرب - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 خليل البلوشي ليفربول - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 علي سعيد الكعبي أستون فيلا - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عصام الشوالي موناكو - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 علي محمد علي سيلتيك - كلوب بروج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 نوفل باشي أيندهوفن - شاختار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 8 محمد السعدي بولونيا - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 أحمد البلوشي

الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيمبا - برافوش 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 5 نوفل باشي أسيك ميموزا - جراف دي داكار 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 6 محمد المبروكي المصري - إنييمبا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 5 أحمد عبده الصفاقسي - الرياضي القسنطيني 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 محمد بركات الملعب المالي - ستيلينبوش 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 7 جواد بدة اتحاد الجزائر - أورابا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد المبروكي الزمالك - بلاك بولز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 محمد فوزي نهضة بركان - لواندا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 11