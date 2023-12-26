جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري يلو السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

كما تبرز مواجهات عربية أخرى على مستوى مصر وتونس، حيث تعود البطولتان المحليتان في يوم جديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 "27-12-2023"

دوري يلو - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - العربي 15:00 السعودية، 14:00 مصر السعودية الرياضية العروبة - البكيرية 15:30 السعودية، 14:30 مصر السعودية الرياضية أحد - القيصومة 15:40 السعودية، 14:40 مصر السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - نيوكاسل 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي برينتفورد - وولفرهامبتون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات إيفرتون - مانشستر سيتي 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري المصري - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق زد - الداخلية 17:00 السعودية، 16:00 مصر أون تايم سبورتس مؤمن حسن سموحة - طلائع الجيش 20:00 السعودية، 19:00 مصر أون تايم سبورتس محمد الغياتي

الدوري التونسي - الجولة 12