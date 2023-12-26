جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

أحمد مجدي
Phil Foden Man City 2023-24Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في المسابقات الكبرى والقنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود دوري يلو السعودي ومباريات أخرى مثيرة في الدوري الإنجليزي.

كما تبرز مواجهات عربية أخرى على مستوى مصر وتونس، حيث تعود البطولتان المحليتان في يوم جديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 "27-12-2023"

دوري يلو - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - العربي15:00 السعودية، 14:00 مصرالسعودية الرياضية
العروبة - البكيرية15:30 السعودية، 14:30 مصرالسعودية الرياضية
أحد - القيصومة15:40 السعودية، 14:40 مصرالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - نيوكاسل21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 2أحمد البلوشي
برينتفورد - وولفرهامبتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات
إيفرتون - مانشستر سيتي22:15 مصر، 23:15 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
زد - الداخلية17:00 السعودية، 16:00 مصرأون تايم سبورتسمؤمن حسن
سموحة - طلائع الجيش20:00 السعودية، 19:00 مصرأون تايم سبورتسمحمد الغياتي

الدوري التونسي - الجولة 12

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - الصفاقسي15:00 مصر، 16:00 السعوديةالتونسية الوطنية 1

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