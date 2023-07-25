تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية..

مباريات قوية تعود من جديد في كأس العالم للسيدات، الحدث الكروي الأهم في الوقت الراهن على مستوى الكوكب.

كما تتواصل استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الكروي المقبل 2023-2024، والمباريات القوية التي تعبر عن المواهب المميزة واستعدادات أهم النجوم.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 "26-07-2023"

كأس العالم للسيدات

المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان - كوستاريكا 08:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 English إسبانيا - زامبيا 10:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 English كندا - أيرلندا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 English

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