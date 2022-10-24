جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية للغاية تنتظر متابعي الكرة العالمية وبالأخص دوري أبطال أوروبا الذي ستدور فيه مجموعة من المواجهات المصيرية.
ليس هذا فقط، بل إن الأخضر السعودي يخوض لقاءه الودي ضمن المراحل الاستعدادية لمونديال قطر 2022 أمام ألبانيا في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.
على مستوى دوري أبطال أوروبا ستكون القمة الأكثر انتظارًا هي قمة برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب كامب نو، يطمح برشلونة للفوز ولا شيء آخر ولكن بعد أن تكون مباراة إنتر ميلانو وفيكتوريا بلزن قد انتهت بأي نتيجة إلا فوز إنتر، لأن فوزه يعني إقصاء برشلونة أيًا كانت نتيجة مباراته ضد بايرن ميونخ.
أيضًا تبرز مواجهة هامة بين يوفنتوس وبنفيكا يهدف من خلالها يوفنتوس إلى الحفاظ على أمل طفيف في الصعود وإن كانت مهمة رجال ماسيميليانو أليجري باتت في غاية الصعوبة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2022 "26-10-2022"
دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
كلوب بروج - بورتو
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
جان برايدال
إنتر ميلانو - فيكتوربا بلزن
18:45 مصر، 19:45 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
سان سيرو
نابولي - رينجرز
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD Xtra 1
دييجو أرماندو مارادونا
أياكس - ليفربول
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
يوهان كرويف أرينا
أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 2 English
واندا متروبوليتانو
برشلونة - بايرن ميونخ
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
سبوتيفاي كامب نو
آينتراخت فرانكفورت - مارسيليا
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD Xtra 2
دوتش بانك بارك
توتنهام - سبورتينج لشبونة
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الملعب
السعودية - ألبانيا
20:00 السعودية، 19:00 مصر
SSC
مدينة زايد الرياضية
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