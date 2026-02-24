Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
real madrid benficaGetty Images
شاهد دوري جوّي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن ودوري يلو السعودي، عبر ثمانية.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 "25-02-2026"

دوري أبطال أوروبا - إياب ملحق دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - بوروسيا دورتموند20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORTS 4علي محمد علي
ريال مدريد - بنفيكا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي
باريس سان جيرمان - موناكو23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2حسن العيدروس
يوفنتوس - جالطة سراي23:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 3خليل البلوشي

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الفيحاء - نيوم22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى
النجمة - النصر22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الطائي - العربي 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
جدة - الدرعية 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةهاني الشهري
الفيصلي - العلا 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةفهد العنزي
الزلفي - العدالة21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانيةأحمد المنتشري

الدوري المصري الممتاز - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
المصري البورسعيدي - مودرن سبورت 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON SPORT 1بلال علام
البنك الأهلي - فاركو 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتKORA PLUSمحمد الغياتي
بتروجيت - الاتحاد السكندري22:30 السعودية، 23:30 الإماراتON SPORT 2محمد الشاذلي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0