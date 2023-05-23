جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، حيث سنكون يوم الأربعاء 24 مايو 2023 على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

يشهد اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 العديد من المباريات الهامة، بداية من استمرار منافسات الجولة 36 في الدوري الإسباني 2022-23 بإقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو، وإسبانيول أمام أتلتيكو مدريد.

أما في الدوري الإنجليزي، فتقام مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 32 من المسابقة، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًَا على برايتون.

ونشهد أيضًا يوم الأربعاء إقامة المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا 2022-23، حيث يلعب فيورنتينا أمام إنتر.

وبالانتقال إلى الوطن العربي، تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 29 لموسم 2022-23 من الدوري المصري، حيث نشهد إقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة بيراميدز أمام حرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 "24-05-2023"

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - مانشستر سيتي 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - رايو فاييكانو 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - إشبيلية 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 فياريال - قادش 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - خيتافي 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 إسبانيول - أتلتيكو مدريد 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - المباراة النهائية

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر - فيورنتينا 22:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - حرس الحدود 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 1 فيوتشر - سيراميكا كليوباترا 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports 2