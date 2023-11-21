جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ومع دخول فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2023 يومها الأخير، سنشهد فيه إقامة كافة مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وبطبيعة الحال، فإن أبرز مواجهة في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون تلك التي ستجمع بين البرازيل والأرجنتين على استاد "ماراكانا".
الموضوع يُستكمل بالأسفلوفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 "22-11-2023"
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 6
|المباراة
|الموعد
|معلق المباراة
|القناة الناقلة
|باراجواي - كولومبيا
|01:00 مصر، 02:00 السعودية
|عبد الله الحربي
|SSC EXTRA 1 HD
|أوروجواي - بوليفيا
|01:30 مصر، 02:30 السعودية
|عبد الله الغامدي
|SSC EXTRA 2 HD
|الإكوادور - تشيلي
|01:30 مصر، 02:30 السعودية
|عيسى الحربين
|SSC EXTRA 3 HD
|البرازيل - الأرجنتين
|2:30 مصر، 3:30 السعودية
|فهد العتيبي
|SSC1 HD
|بيرو - فنزويلا
|04:00 مصر، 05:00 السعودية
|مشاري القرني
|SSC EXTRA 1 HD