جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنام
Argentina BrazilGetty Images
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالمالبرازيل v الأرجنتينالبرازيلالأرجنتينأوروغواي v بوليفياأوروغوايبوليفياباراغواي v كولومبياباراغوايكولومبياالإكوادور v تشيليالإكوادورتشيليبيرو v فنزويلابيروفنزويلا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع وجبة كروية دسمة، يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، حيث تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومع دخول فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2023 يومها الأخير، سنشهد فيه إقامة كافة مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وبطبيعة الحال، فإن أبرز مواجهة في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون تلك التي ستجمع بين البرازيل والأرجنتين على استاد "ماراكانا".

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 "22-11-2023"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 6

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
باراجواي - كولومبيا01:00 مصر، 02:00 السعوديةعبد الله الحربيSSC EXTRA 1 HD
أوروجواي - بوليفيا01:30 مصر، 02:30 السعوديةعبد الله الغامديSSC EXTRA 2 HD
الإكوادور - تشيلي01:30 مصر، 02:30 السعوديةعيسى الحربينSSC EXTRA 3 HD
البرازيل - الأرجنتين2:30 مصر، 3:30 السعوديةفهد العتيبيSSC1 HD
بيرو - فنزويلا04:00 مصر، 05:00 السعوديةمشاري القرنيSSC EXTRA 1 HD

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