جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الأربعاء 18 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا "2" والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال الخليج عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 "18-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة ميلان - كومو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق وولفرهامبتون - آرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 5 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفانتي - فياريال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 8

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ملحق دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كاراباج - نيوكاسل 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT 3 علي محمد علي بودو\جليمت - إنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 عصام الشوالي كلوب بروج - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد البلوشي أولمبياكوس - باير ليفركوزن 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 حسن العيدروس

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ملبورن سيتي - جانجون 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد المبروكي شنجهاي بورت - أولسان هيونداي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد نضال

دوري أبطال آسيا 2 - إياب دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيرسيب باندونج - راتشابوري 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORT 1 محمد بركات تامبينس - كونج آن هانوي 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORT 5 عامر الخوذيري النصر - أركاداج 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORT 2 عبدالله الغامدي الكاس 6 سمير المعيرفي الأهلي - سباهان أصفهان 21:15 السعودية، 22:15 الإمارات beIN SPORT 6 باسم الزير الكاس 7 سعود الحريري

