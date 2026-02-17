جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الأربعاء 18 فبراير 2026؟
يمكن متابعة دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا "2" والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال الخليج عبر تطبيق TOD.
يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".
جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 "18-02-2026"
الدوري الإيطالي - الجولة 24Getty Images
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|ميلان - كومو
|22:45 السعودية، 23:45 الإمارات
|stc tv
الدوري الإنجليزي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|وولفرهامبتون - آرسنال
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|beIN Sports 5
|حفيظ دراجي
الدوري الإسباني - الجولة 16
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|ليفانتي - فياريال
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT 8
دوري أبطال أوروبا - ذهاب ملحق دور الـ 16
دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 8
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|ملبورن سيتي - جانجون
|13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
|beIN SPORT 4
|محمد المبروكي
|شنجهاي بورت - أولسان هيونداي
|13:00 السعودية، 14:00 الإمارات
|beIN SPORT 5
|محمد نضال
دوري أبطال آسيا 2 - إياب دور الـ 16
دوري أبطال الخليج - الجولة 6
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|زاخو - سترة
|20:30 السعودية، 21:30 الإمارات
|الكاس 1
|هيكل الصغير
|العين - القادسية
|21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|الكاس 1
|قاسم الشمري