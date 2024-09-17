تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا والذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية.

وفي دوري أبطال آسيا 2024-2025، للنخبة تستكمل مباريات الجولة الأولى القوية كما تقام مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال حساباتها على يوتيوب، وذلك على مستوى دوري يلو.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 "18-09-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بولونيا - شاختار 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات سبارتا براج - ريد بول سالزبورج 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 جواد بدة مانشستر سيتي - إنتر ميلان 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 1 عصام الشوالي كلوب بروج - بوروسيا دورتموند 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 3 علي محمد علي باريس سان جيرمان - جيرونا 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 2 حفيظ دراجي سيلتيك - سلوفان براتيسلافا 22:00 السعودية ومصر beIN Sports 4 نوفل باشي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أولسان هيونداي

كاوازاكي فرونتال 13:00 السعودية ومصر beIN AFC

قناة الرابعة 1 جواد بدة

مناف الجميداوي شانجهاي بورت - جوهور دار التعظيم 15:00 السعودية ومصر beIN AFC

قناة الرابعة 1 محمد المبروكي

علاء الزهيري

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة "مؤجل"

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال بيتيس - خيتافي 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 محمد المبروكي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة برايتون - وولفرهامبتون 21:45 مصر والسعودية beIN Sports كوفنتري سيتي - توتنهام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports

دوري يلو السعودي - الجولة