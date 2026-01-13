تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-AFR-AFCON-2021-2022-SEN-EGYAFP
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث تقام مواجهتا نصف نهائي كأس أفريقيا 2025.

وفي كأس الرابطة الإنجليزي، يلعب تشيلسي مع آرسنال في نصف النهائي.

وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة نابولي أمام بارما، وإنتر مع ليتشي.

وتستمر مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين الأهلي والتعاون.

كأس رابطة المحترفين
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية وكأس أفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 شاهد الدوري الإيطالي عبر stc tv بـ15 ريال فقطاشترك الآن!

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 "14-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
القادسية - الفيحاء17:45 السعودية، 18:45 الإماراتثمانية-
الأهلي - التعاون20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمشاري القرني
الشباب - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية-

كأس أفريقيا 2025 - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مصر - السنغال19:00 مصر، 18:00 المغربbeIN MAX 1علي محمد علي
المغرب - نيجيريا22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN MAX 1جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 20

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمغلق
نابولي - بارما20:30 السعودية، 21:30 الإماراتstc tvعبدالله السعدي
إنتر - ليتشي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvحازم عبد السلام

كأس الرابطة الإنجليزية - دور نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تشيلسي - آرسنال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - رايو فاييكانو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد-
ألباسيتي - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدأحمد النفيسة
ريال بيتيس - إلتشي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد-

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
فولفسبورج - سانت باولي20:30 مصر، 21:30 السعوديةشاهدعبد العزيز السبر
إم بي سي أكشن
كولن - بايرن ميونخ22:30 مصر، 23:30 السعوديةشاهدعصام عبده
إم بي سي أكشن
هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ22:30 مصر، 23:30 السعوديةشاهدعائد العصيمي
لايبزيج - فرايبورج22:30 مصر، 23:30 السعوديةشاهدفهد الدريبي

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تايلاند - الصين14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN SPORTS 6نوفل باشي
العراق - أستراليا18:35 السعودية، 19:35 الإماراتbeIN SPORTS 5عبالله الغامدي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0