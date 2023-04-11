تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

تعود الإثارة في أعلى مستوياتها من خلال لقاءات دوري أبطال أوروبا التي تقود عالم كرة القدم في يوم جديد.

نابولي يستضيف مواطنه إي سي ميلان، بينما يحل تشيلسي ضيفًا على ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي.

كما يشهد اليوم مباريات قوية في كأس الأمير سلمان "البطولة العربية للأندية".

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 12 أبريل 2023 "12-04-2023"

دوري أبطال أوروبا - دور ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ريال مدريد - تشيلسي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل

المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأردن - نواذيبو 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC الاتحاد الليبي - الجيش الملكي 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC الاتحاد المنستيري - فحمان 23:00 مصر، 00:00 السعودية SSC

الدوري المصري - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - فيوتشر 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports الداخلية - سيراميكا كليوباترا 21:15 مصر، 22:15 السعودية ONTime Sports