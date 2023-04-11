تعود الإثارة في أعلى مستوياتها من خلال لقاءات دوري أبطال أوروبا التي تقود عالم كرة القدم في يوم جديد.
نابولي يستضيف مواطنه إي سي ميلان، بينما يحل تشيلسي ضيفًا على ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي.
كما يشهد اليوم مباريات قوية في كأس الأمير سلمان "البطولة العربية للأندية".
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 12 أبريل 2023 "12-04-2023"
دوري أبطال أوروبا - دور ربع النهائي
المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي - ميلان
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|ريال مدريد - تشيلسي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|شباب الأردن - نواذيبو
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|SSC
|الاتحاد الليبي - الجيش الملكي
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|SSC
|الاتحاد المنستيري - فحمان
|23:00 مصر، 00:00 السعودية
|SSC
الدوري المصري - الجولة 25
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|غزل المحلة - فيوتشر
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
|الداخلية - سيراميكا كليوباترا
|21:15 مصر، 22:15 السعودية
|ONTime Sports
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