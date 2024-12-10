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Botafogo Pachuca Dónde ver Copa IntercontinentalGetty
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروباالقنوات الناقلةالدوري الأوروبيكأس العالم للأندية

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 حيث تستمر عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى دوري يلو السعودي وكأس القارات للأندية وبداية جولة جديدة من الدوري الأوروبي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آوروبا والدوري الأوروبي و:اس القارات للأندية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 "11-12-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - سلوفان براتيسلافا19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 3جواد بدة
ليل - شتورم جراتس19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 4باسم الزير
يوفنتوس - مانشستر سيتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عصام الشوالي
بوروسيا دورتموند - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي
بنفيكا - بولونيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 7محمد المبروكي
آرسنال - موناكو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 4علي محمد علي
ميلان - النجم الأحمر22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات
فينورد - سبارتا براج22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 8منتصر الأزهري
شتوتجارت - يونج بويز22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 6أحمد البلوشي

الدوري الأوروبي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فنربخشة - أتلتيك بيلباو18:30 السعودية، 17:30 مصرbeIN Sports

كأس القارات للأندية - الدور الثاني

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بوتافوجو - باتشوكا20:00 السعودية، 19:00 مصرbeIN Sports HD 2عامر الخوذيري

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجندل - أبها15:20 السعودية، 14:20 مصرالسعودية الرياضية 3محمد النعمي
الحزم - الجبيل15:20 السعودية، 14:20 مصرالسعودية الرياضية 2عبدالمجيد الحربي
الصفا - البكيرية17:25 السعودية، 16:25 مصرالسعودية الرياضية 2محمد البخيتان

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