جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
Milan Inter 2023Getty GOAL
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 10 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

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يشهد اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 26 من موسم 2022-23، بمباراة واحدة يحل فيها الطائي ضيفًا على الباطن .

قمة الأربعاء ستكون مواجهة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، وستجمع بين قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك حين يلعب ميلان مع غريمه إنتر في مباراة مرتقبة للغاية.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام أربع مباريات في ختام الجولة 31 من المسابقة، أبرزها مواجهة الخلود أمام الأخدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 "10-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الطائي19:00 السعودية ومصرشاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - إنتر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الحزم15:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الساحل - نجران18:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - القادسية19:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الخلود - الأخدود19:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

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  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
611078 الأصوات

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