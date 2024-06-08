جدول مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى المباريات الودية للمنتخبات الأوروبية استعدادًا لبطولة يورو 2024.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 ليونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 "09-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موريتانيا - السنغال 19:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD عيسى الحربين ناميبيا - تونس 19:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD فارس عوض

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