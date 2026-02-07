جدول مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 "08-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - بارما 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv محمد الشامسي ليتشي - أودينيزي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv غازي العمري ساسوولو - إنتر 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv علي دراج يوفنتوس - لاتسيو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 9 منتصر الأزهري ليفربول - مانشستر سيتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - خيتافي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 5 محمد نضال أتلتيك بيلباو - ليفانتي 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 5 بكر علوان أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 5 محمد بركات فالنسيا - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2 خليل البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيس - موناكو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد البلوشي أنجيه - تولوز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 8 عامر الخوذيري أوكسير - باريس إف سي 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 عبدالله الغامدي لوهافر - ستراسبورج 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 6 باسم الزير باريس سان جيرمان - مارسيليا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 1 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كولن - لايبزيج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني بايرن ميونخ - هوفنهايم 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد فهد عريشي إم بي سي أكشن

دوري يلو السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة الطائي - الرائد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات ثمانية العربي - العدالة 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سانت إلوي لوبوبو - صن داونز 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports 6 جواد بدة ريفرز يونايتد - بيراميدز 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Xtra 1 محمد فوزي الملعب المالي - الترجي 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 2 عصام الشوالي

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 5